МЗС: українців серед постраждалих у ДТП у Єгипті немає

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ заявляє, що, за попередніми даними, громадян України немає серед постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді в Єгипті.

«Попередня інформація консула: українців немає серед загиблих і постраждалих під час ДТП 29.08. у Бені-Суейф, Єгипет», – йдеться в повідомленні департаменті консульської служби МЗС.

За даними ЗМІ, в Єгипті на дорозі між Каїром і Бені-Суейфом туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою й упав з естакади, внаслідок чого загинули 14 людей, 42 – поранені.