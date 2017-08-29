Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
29 Серпень 2017, Київ 18:17
Новини | Міжнародні

Суд у Росії скоротив термін ув’язнення звинуваченому в причетності до теракту на Дубровці

Хасан Закаєв

Верховний суд Росії скоротив до 18 років і дев’яти місяців термін позбавлення волі засудженому за звинуваченням у причетності до теракту в театральному центрі на Дубровці Хасану Закаєву.

У березні суд засудив Закаєва до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і зобов’язав його задовольнити цивільні позови потерпілих на суму в кілька десятків мільйонів рублів.

Закаєва затримали в грудні 2014 року після 12 років розшуку. За версією слідства, він відповідав за доставку в Москву зброї і вибухівки, використаних під час нападу 23 жовтня 2002 року в театральному центрі на Дубровці. Тоді бойовики три дні утримували в заручниках близько тисячі людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні.

26 жовтня у час штурму будівлі спецслужбами в зал, де були заручники, пустили газ, склад якого досі засекречений. Загинули 130 людей, більше ніж 700 постраждали. Всіх нападників убили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG