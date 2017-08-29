ДФС: після перевірки виявили 1,6 тисячі працівників, які працюють неофіційно

У Державній фіскальній службі заявляють, що у ході перевірки виявили 1,6 тисячі найманих працівників, які працюють без оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Як повідомляє прес-служба ДФС, з початку 2017 року під час перевірки суб’єктів господарювання порушення податкового законодавства виявлені в 61 відсотка перевірених платників.

Крім того, за даними служби, за результатами роз’яснювальної роботи роботодавці додатково уклали близько 23 тисяч трудових угод з найманими працівниками.

У ДФС також додають, що у січні – липні 2017 року погашено заборгованість із заробітної плати у сумі близько мільярда гривень, надійшло 118,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 375,2 мільйона гривень єдиного внеску.

До прокуратури спрямували матеріали щодо 40 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати, зауважують у фіскальній службі.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.

Водночас у липні економісти в ефірі Радіо Свобода заявили, що номінальне підвищення рівня зарплати на сьогодні не є відчутним для громадян, оскільки реальні доходи українців є значно меншими. Тенденція до зростання зарплат є, однак в Україні вони досі лишаються значно меншими за сусідні європейські країни.