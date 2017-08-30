ГПУ планує клопотати про відсторонення Будника після завершення службового розслідування

Генпрокуратура заявляє про намір направити до суду клопотання про відсторонення від виконання службових обов’язків начальника департаменту поліції охорони Нацполіції Сергія Будника.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, 23 серпня Будника відсторонили від виконання службових обов’язків до завершення проведення службового розслідування наказом голови Нацполіції, проте після завершення службового розслідування Генпрокуратура знову подасть відповідне клопотання.

Як заявили правоохоронці, 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди затримали керівника Департаменту поліції охорони генерала поліції третього рангу Сергія Будника.

За повідомленнями силовиків, в рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, крім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень. Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень.

23 серпня Будникові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди – або у великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Суд обрав Буднику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень, проте згодом він вніс заставу і вийшов з-під варти.