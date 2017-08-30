Порошенко закликав делегацію конгресменів розглянути збільшення асигнувань на безпеку Україні

Президент України Петро Порошенко закликав делегацію Конгресу США розглянути можливість збільшення асигнувань на програми безпекової допомоги Україні, включаючи надання озброєнь оборонного характеру, лікування і реабілітацію українських військовослужбовців.Про це повідомляє прес-служба президента за підсумками зустрічі з делегацію Конгресу США на чолі з головою підкомітету з питань зовнішньополітичної діяльності, закордонних операцій Гарольдом Роджерсом.

За повідомленням, Порошенко подякував Конгресу США за провідну роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, у питанні виділення коштів на програми підтримки України у проекті бюджету США на 2018 рік.

Цього року США «Бюджет США на 2017 рік на потреби національної оборони» передбачили 350 мільйонів доларів передбачено на безпекову допомогу Україні.

Україна неодноразово порушувала з керівництвом США питання про надання летальної зброї. Досі США надавали Україні тільки військову допомогу несмертельної дії: бронежилети, медичне постачання, системи радіозв’язку, прилади нічного бачення, контрбатарейні радари, транспортні засоби тощо.

США й інші західні країни заявляють, що виступають за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України, і наразі не погоджуються на офіційне постачання Україні летальних озброєнь, хоча не виключають такої можливості в разі ескалації агресії Росії.