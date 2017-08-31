Їздити до Росії стало вкрай небезпечно – ранковий ефір Радіо Свобода

Їздити до Росії стало вкрай небезпечно; Хабарники чи антикорупціонери: хто кого дотисне цієї осені?; Чи готові українці поступитися свободою заради безпеки?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб та аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич і колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун; екс-директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко і народний депутат Юрій Дерев’янко та політичний консультант Андрій Вальчишин; екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк і радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.