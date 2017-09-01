Прокуратура передала в суд справи 4 екс-депутатів із Криму, звинувачених у зраді

Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до суду обвинувальні акти стосовно ще чотирьох колишніх депутатів Верховної Ради Криму, яких обвинувачують у державній зраді, повідомляє прес-служба відомства.

«У ході розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року вказані депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим надали допомогу і сприяли окупації півострова. Зокрема, вони незаконно ухвалили низку постанов, у результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим», – йдеться повідомленні.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

У прокуратурі додали, що на даний час до суду направили 53 обвинувальні акти щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».