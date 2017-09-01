Синоптики: завтра в деяких регіонах України до 29 градусів тепла

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 2 вересня, в деяких регіонах України до 29 градусів тепла.

Як повідомляє Укргідрометцентр, завтра температура вдень 20-25 градусів тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях 24-29, в східній частині України – 16-21 градусів тепла.

За даними синоптиків,в більшості районів Лівобережжя помірні дощі, вночі на Київщині, Черкащині й Кіровоградщині, вдень в Карпатах місцями невеликий дощ, а на решті території –без опадів.

В Укргідрометцентрі зазначають, що у Києві завтра опадів не очікують, температура – 22-24 градусів тепла.