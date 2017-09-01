«Інтер Медіа Груп»: рішення Нацради щодо деяких каналів медіа-групи є необґрунтованим

В «Інтер Медіа Груп» заявляють, що рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення про оголошення попереджень деяким каналам медіа-групи, є необґрунтованим.

Як йдеться у заяві медіа-групі, телеканали «Інтер Медіа Груп» дотримуються усіх норм чинного законодавства, зокрема й щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

«При проведенні перевірки та при ухваленні рішень Нацрада керувалася якоюсь вибірковою методикою, відповідно до якої до частки передач українського чи європейського виробництва були віднесені не тільки телевізійні передачі, але і фільми… Тож висновки перевірки є помилковими», – зазначаються у заяві.

В «Інтер Медіа Груп» переконані, що зможуть надати докази щодо дотримання вимог законодавства на телевізійних каналах медіа-групи і готові довести це в суді.

Напередодні Нацрада за результатами позапланових перевірок телеканалів «Інтер», «НТН», «Піксель TV» і «Ентер-фільм» застосувала санкції «оголошення попередження» за порушення вимог законодавства щодо частки передач українського та іноземного виробництва.

Відповідно до закону, передачі європейського виробництва, а також США і Канади повинні становити не менше як 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше як 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

«Інтер Медіа Груп» – одна з найбільших українських медіа-груп, до якої входять дев’ять телеканалів: «Інтер», «НТН», «К1», «К2», «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільмів», «Інтер+».