Правозахисники: на КПВВ «Станиця Луганська» бойовики викрали чоловіка

У Харківській правозахисній групі заявляють, що на Луганщині на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» підтримувані Росією бойовики викрали чоловіка.

«Стало відомо, що на КПВВ «Станиця Луганська» викрали молодого хлопця. Пєтухов Микола, 1995 року народження, житель Верхня Вільхова Станично-Луганського району підробляв вантажником на КПВВ «Станиця Луганська», – йдеться у повідомленні прес-служби групи.

За даними правозахисників, хлопець допомагав людям переносити сумки між КПВВ з української сторони до пункту пропуску бойовиків.

У Харківській правозахисній групі зазначають, що 31 серпня близько полудня він пройшов КПВВ з боку України, а на боці бойовиків його зупинили озброєні люди, його відвели у невідомому напрямку і відтоді з ним немає ніякого зв’язку.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Бойовики угруповання «ЛНР» не коментують це повідомлення.

За останніми даними, у списках зниклих безвісти за час конфлікту на сході Україні є понад 400 людей.