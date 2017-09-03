В Ірані підтвердили десятилітні вироки трьом громадянам і постійному мешканцеві США

В Ірані підтвердили, що апеляційні суди раніше відхилили апеляції трьох громадян і постійного мешканця США і затвердили їм вироки по 10 років позбавлення волі за звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунством чи «співпрацею з ворогом».

Як повідомив головний прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, йдеться про громадянина США родом із Китаю на ім’я Сіюе Ван, громадян США і одночасно Ірану Сіамака Намазі і його старого батька Багера Намазі, а також про громадянина Лівану Нізара Закку, який має право на постійне мешкання у США.

Юрист родини Намазі у Вашингтоні Джаред Ґенсер іще наприкінці серпня заявляв, що за кілька днів до того апеляційний суд Тегерана підтримав вироки його клієнтам. Підприємця Сіамака Намазі і 81-річного Багера Намазі в Ірані звинуватили у «співпраці з ворожим урядом США» – як вважають, через висловлену ним критику консервативної лінії у владі Ірану.

Раніше в серпні у США Прінстонський університет і дружина Вана Сіює, докторанта з історії, повідомляли, що влада Ірану поінформувала їх про відхилення його апеляції. Ван збирав в Ірані матеріал для своєї дисертації про історію Персії, попередниці сучасного Ірану, кінця 19-го – початку 20-го століть. Його звинуватили у здійсненні шпигунської діяльності під прикриттям наукових досліджень – що його родина й університет відкидають.

Нізара Закку, експерта в галузі технологій, затримали після участі в організованій урядом Ірану конференції на теми підприємництва, на якій він мав виступ. Його теж засудили за звинуваченнями, пов’язаними зі шпигунством, що заперечують його адвокат і родина.

Найчастіше в Ірані опиняються за ґратами іноземці, що мають також громадянство Ірану. Їх переважно звинувачують у шпигунстві.

Протягом минулого року в Ірані затримали й засудили за шпигунство чи співпрацю з ворожими урядами кількох людей із громадянствами Ірану, а також США чи інших західних країн. У січні цього року в Ірані заявляли, що покарання позбавлення волі відбувають у в’язницях до 70 «шпигунів».