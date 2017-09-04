Луценко: під дію закону про амністію підпадають 1700 учасників АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що під дію закону про амністію у 2016 році підпадають 1700 учасників АТО.

«Це означає, що приблизно 1700 учасників АТО зможуть за три місяці, не довше від трьох місяців, закрити свої проблеми з законом», – сказав він.

За його словами, 1100 військових, стосовно яких можуть застосувати амністію, скоїли дрібні порушення дисципліни під час несення служби – самовільне відлучення з місця розташування військової частини, недбале виконання службових обов’язків, непідкорення законній вимозі офіцера.

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про амністію у 2016 році». Закон, який ухвалений у грудні 2016 року і який направили на підпис президенту у лютому 2017 року, звільняє від відбування покарання у виді позбавлення волі, зокрема, учасників бойових дій, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким. Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Закон мають виконати протягом трьох місяців.