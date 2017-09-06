Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
06 Вересень 2017, Київ 11:10
Новини | Події

Четверо людей загинули в ДТП на Варшавському шосе

6 вересня близько 06:54 на автодорозі Київ – Варшава поблизу села Масевичі Рокитнівського району Рівненської області сталася ДТП, в якій загинули четверо чоловіків, ще один зазнав травм, за його життя борються лікарі.

Як інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, водій легкового автомобіля Opel Omega допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF, призначеним для перевезення деревини. За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу.

Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці. На місці пригоди працюють слідчі та експерти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG