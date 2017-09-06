Четверо людей загинули в ДТП на Варшавському шосе

6 вересня близько 06:54 на автодорозі Київ – Варшава поблизу села Масевичі Рокитнівського району Рівненської області сталася ДТП, в якій загинули четверо чоловіків, ще один зазнав травм, за його життя борються лікарі.

Як інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій, водій легкового автомобіля Opel Omega допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF, призначеним для перевезення деревини. За даними поліції, легковик виїхав на зустрічну смугу.

Особи усіх учасників ДТП встановлюють правоохоронці. На місці пригоди працюють слідчі та експерти.