Мінфін вніс на розгляд уряду проект держбюджету на 2018 рік – Данилюк

Міністерство фінансів внесло на розгляд Кабінету міністрів проект державного бюджету на 2018 рік.

«Сьогодні вніс проект бюджету-2018 на розгляд Кабміну – своєчасно, як і передбачено законодавством. До 15 вересня проект держбюджету-2018 буде представлено на розгляд парламенту. Бюджет «під ялинку» – це вже минуле. Але тут справа не тільки в дотриманні термінів, але і в якості самого документа», – написав міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.

Данилюк зазначив, що бюджет на 2018 рік є «реалістичним, збалансованим, ефективним і розрахованим на перспективу».

«Як і передбачалося резолюцією, дефіцит бюджету зменшився до 2,4%, а доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищили 1 трильйон гривень і досягли 1 трильйона 30 мільярдів гривень», – додав глава Мінфіну.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман раніше анонсував, що проект закону про Держбюджет на 2018 рік буде внесений до Верховної Ради 15 вересня.

Відповідно до регламенту Верховної Ради, закон про державний бюджет України має бути ухвалений парламентом до 1 грудня року, що передує плановому.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.