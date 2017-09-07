Бізнесмен, який захопив відділення банку в Москві, отримав 12 років колонії

У Росії бізнесмена Арама Петросяна, який захопив відділення «Сітібанку» в Москві в серпні минулого року, засудили до 12 років колонії. Московський міськсуд 7 вересня визнав Петросяна винним за статтями про теракт і захоплення заручників. Підсудний частково визнав провину і заявив, що не вважає себе терористом.

24 серпня 2016 року 55-річний збанкрутілий підприємець Арам Петросян прийшов у відділення «Сітібанку» в центрі Москви із закріпленою на грудях коробкою і взяв у заручники чотирьох людей, погрожуючи вибухом. Пізніше він всіх відпустив і здався поліції.

Предмет, який приніс Петросян, виявився муляжем бомби. Сам бізнесмен заявив, що не збирався нікого вбивати. Раніше він опублікував відеозвернення до президента Росії, в якому просив визнати на державному рівні банкрутство фізичних і юридичних осіб хворобою, а також створити новий інститут з проблем банкрутства.