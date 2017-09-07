Штаб: сьогодні на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося внаслідок обстрілів опорних пунктів українських військових в Авдіївській промзоні.

Крім того, за даними штабу, на околицях Зайцева на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Близько 12:00 російські найманці випустили 4 міни калібру 82 міліметри та били з гранатометів по наших позиціях біля Мар’їнки. Крім того, гранатомети та великокаліберні кулемети ворог двічі застосовував у районі Водяного. А поблизу Широкина бандити обстріляли наші укріплення зі стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої доби 18 разів порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість таких порушень.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.