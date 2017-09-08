Луганщина частково залишились без електропостачання через аварію на ЛЕП

У п’ятницю через аварію близько 10-ї ранку на повітряній лінії електропередач у Луганській області частина населених пунктів залишилась без електропостачання. Про це Радіо Свобода повідомив директор ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» Володимир Грицай. За його словами, оскільки пошкоджена ЛЕП 220 кВ є у підпорядкуванні компанії «Укренерго», її фахівці вже виявили місце пошкодження і працюють над його відновленням.

За словами Володимира Грицая наразі проблеми з електропостачанням виникли у жителів Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та ще кількох населених пунктів.

Водночас, як повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Юрій Гарбуз, електропостачання області буде відновлене найближчим часом з мінімальними обмеженнями побутових споживачів.

«ПЛ 220 кВ ЛуТЕС пошкоджена, причини встановлюються. Реалізуються заходи з перепідключення по лініях 110 кВ з Донецької та Харківської областей», – повідомив Гарбуз на сторінці у Facebook.

Він спрогнозував, що відновлювальні роботи можуть тривати приблизно дві години.

У Сєверодонецьку проживають близько 130 тисяч людей, в Лисичанську – 105 тисяч.