Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 32

Число жертв землетрусу на півдні Мексики зросло до 32, повідомляє влада. Раніше йшлося про 15 загиблих.

Землетрус стався 7 вересня на тихоокеанському узбережжі Мексики, спричинивши численні руйнування і невелике цунамі. Без електрики залишилися майже два мільйони людей. Рятувальники ведуть пошукові роботи під завалами.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що це найсильніший землетрус у країні за майже століття. Ньєто прибув до штабу Національного центру із запобігання стихійним лихам, щоб перевірити, як вирішуються питання, пов’язані із землетрусом.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що землетрус магнітудою 8,1, викликав хвилі, що досягають 0,7 метра в Мексиці. Крім того, небезпечні хвилі можливі і на тихоокеанських берегах декількох центральноамериканських країн.

Землетрус відчувався і в столиці та найбільшому місті Мексики Мехіко, де люди вимушено залишили свої будинки після увімкнення сирен. Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас.