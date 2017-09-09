П’ятеро військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі упродовж минулої доби були поранені п’ятеро українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу на сторінці у Facebook, підтримувані Росією бойовики 35 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії, здійснюючи прицільні обстріли.

Збройні атаки бойовиків тривали переважно на приморському та донецькому напрямках.

«Ввечері бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях неподалік Пісків. За майже двогодинний обстріл ворог випустив понад 20 мін різних калібрів. Також російські найманці били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Крім того, наприкінці доби під гранатометний вогонь декілька разів потрапили наші укріплення в Авдіївській промзоні та на шахті Бутівка», – розповіли у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові обстріляли у п’ятницю ввечері західні околиці окупованого бойовиками Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.