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11 Вересень 2017, Київ 07:09
Новини | Події

Ситуація «пробила дно»: Саакашвілі «прорвав» кордон – «Ранкова Свобода»

Закон про освіту: «ніж у спину» чи національний інтерес? Від чого українці ховаються за кордоном?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: народний депутат Юрій Дерев’янко, грузинський політик Гога Хаиндрава та політичний експерт Тарас Чорновіл; народний депутат, член парламентського комітету з прав людини та нацменшин Рефат Чубаров, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей та експерт з питань освіти Центру CEDOS Ірина Когут; експерт по міграції Центру CEDOS Андрій Солодько, експерт ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька та народний депутат Оксана Юринець.

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