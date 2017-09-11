Ситуація «пробила дно»: Саакашвілі «прорвав» кордон – «Ранкова Свобода»

Закон про освіту: «ніж у спину» чи національний інтерес? Від чого українці ховаються за кордоном?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: народний депутат Юрій Дерев’янко, грузинський політик Гога Хаиндрава та політичний експерт Тарас Чорновіл; народний депутат, член парламентського комітету з прав людини та нацменшин Рефат Чубаров, заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей та експерт з питань освіти Центру CEDOS Ірина Когут; експерт по міграції Центру CEDOS Андрій Солодько, експерт ГО «Європа без бар’єрів» Катерина Кульчицька та народний депутат Оксана Юринець.