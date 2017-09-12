Бойовики на Донбасі здійснили 36 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 11 вересня 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. «Втрат серед українських військових немає», – вказує штаб у ранковому зведенні.

«Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО основна активність бойовиків фіксувалась на Приморському напрямку», – відзначає штаб.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах «на донецькому, горлівському та маріупольському напрямках». В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 11 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.