Апеляційний суд залишив Шуфрича-молодшого на поруках батька

Апеляційний суд Києва 12 вересня відмовив прокуратурі, яка просила про домашній арешт для сина народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича у справі про ДТП, і залишив його на поруках батька.

В апеляційній скарзі прокурор просив скасувати ухвалу суду першої інстанції й ухвалити нове, яким застосувати до Нестора Шуфрича-молодшого запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте суд відмовився задовольнити це клопотання і залишив чинним рішення Шевченківського райсуду Києва.

30 серпня Шевченківський райсуд Києва обрав Шуфричу-молодшому запобіжний захід у вигляді особистої поруки, не задовольнивши клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт. Поручителем виступив батько Шуфрича – народний депутат.

За даними прокуратури, Шевченківський райсуд також обмежив Шуфричу-молодшому право керувати автотранспортом упродовж двох місяців.

Перед цим слідчі оголосили Шуфричу-молодшому підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

За даними поліції, 26 серпня ввечері автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата Нестора Шуфрича, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.