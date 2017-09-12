У понад 10 містах Росії через повідомлення про мінування евакуюють людей

Відразу в декількох містах Росії після дзвінків про закладені бомби були евакуйовані школи, вокзали, торгові центри, виші, кінотеатри й інші об'єкти.

Повідомлення про мінування надійшло в правоохоронні органи Красноярська, Південно-Сахалінська, Владивостока, Пермі, Челябінська, Магадана, Єкатеринбурга, Новосибірська, Рязані, Брянська, Ставрополя, Уфи, Омська.

У Сургуті повідомляють, що озброєні люди у військовій формі зупиняли транспорт для проведення обшуків.

Офіційно сили безпеки Росії про перевірку автомобілів не повідомляли.