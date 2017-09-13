Саакашвілі, Тимошенко, Гриценко і Наливайченко проти Порошенка: разом чи поодинці? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Без «нетрадиційних цінностей»: праві натиснули на «Форум видавців у Львові»; Хто створює антипрезидентську коаліцію і що з того може вийти?; Що, крім заздрості сусіда, робить українця щасливим?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: організатор Національного книжкового «Форуму видавців у Львові» Олександра Коваль і письменник, видавець Віталій Капранов; політологи Олег Саакян, Віталій Кулик і Максим Розумний; генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто і заступник директора Інституту соціології НАНУ Євген Головаха.