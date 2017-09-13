Президент призначив Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко підписав указ про призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України, повідомляє прес-служба глави держави.

За повідомленням, 13 вересня президент представив Божка колективу.

«Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи», – сказав Петро Порошенко.

За словами президента, робота Єгора Божка у місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля міжнародних партнерів на підтримку України і підсилити обороноздатність держави.

Від червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки голови місії України при НАТО.

У липні цього року Порошенко призначив головою місії України при НАТО першого заступника міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

У квітні 2016 року президент звільнив Віктора Гвоздя з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, який очолював відомство від лютого 2014 року.

Служба зовнішньої розвідки є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Серед завдань відомства – отримання, аналітичне опрацювання та надання керівникам вищих органів державної влади розвідувальної інформації, вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам нацбезпеці України, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам державної власності за межами України.