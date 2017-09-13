Суд в анексованому Криму розгляне апеляцію на вирок Балуху 2 жовтня – адвокат

Розгляд апеляційної скарги на вирок кримчанину, проукраїнському активісту Володимиру Балуху в підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму призначений на 2 жовтня, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат активіста Дмитро Дінзе.

«Суд першої інстанції заплющив очі на численні порушення з боку слідства і обвинувачення. Я сподіваюся, що Верховний суд Криму на ці порушення очі не заплющить, і ми все-таки доб’ємося якоїсь справедливості, пов’язаної з покаранням і розглядом тих обставин, на які ми вказували під час розгляду справи в суді першої інстанції. І я сподіваюся, що якийсь позитивний результат все-таки буде», – сказав адвокат.

За словами Дінзе, в рамках апеляційної скарги сторона захисту планує оскаржити законність проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких в будинку активіста нібито знашли боєприпаси, і те, що він має до них якесь відношення.

«Є правові підстави стверджувати, що оперативно-розшуковий захід, в рамках якого це все було вилучено, проводився незаконно і необґрунтовано. Докази звинувачення проти Володимира Балуха не підтвердилися в судовому засіданні. Була проведена комплексна експертиза щодо патронів і вибухівки, яка встановила, що слідів Балуха на них немає. У тому місці, де проводився оперативно-розшуковий захід, Володимир Балух ніколи не жив, а тільки там періодично бував. При цьому основним підозрюваним у справі чомусь був тільки він один. Інших версій сторона звинувачення взагалі не розглядала, і суд, відповідно, виніс вирок невиправдано в частині підтвердження провини Балуха», – зазначив Дінзе.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши його винним у зберіганні боєприпасів.

Після цього Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення. А українська прокуратура Криму заявила, що збирає докази фабрикування справи Володимира Балуха.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18» і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.