Захист Черновецького називає необґрунтованим оголошення його в розшук

Захист колишнього мера Києва Леоніда Черновецького заявляє, що оголошення СБУ їхнього підзахисного в розшук є необґрунтованим.

Як йдеться в заяві групи адвокатів екс-мера, розшук особи є обґрунтованим у тому випадку, якщо через відсутність у правоохоронців інформації про його місце перебування, вони не можуть провести за його участі необхідні процесуальні дії.

«У цій справі слідчому не тільки достеменно відомо про те, що Черновецький протягом останніх шести років не проживає на території України, але також за якою точною адресою за його участю можна провести будь-які необхідні дії. За умови, звичайно, реальної зацікавленості у проведенні розслідування. Така інформація є в розпорядженні Генпрокуратури вже майже два місяці», - заявляють адвокати.

Захист також заявляє, що їхній клієнт не має процесуального статусу підозрюваного, оскільки підозри на отримав.

«У разі продовження системних порушень сторона захисту буде змушена звернутися по допомогу в міжнародні органи з проханням належним чином відреагувати на факти, що свідчать про незаконне переслідування Черновецького», – додають адвокати.

Напередодні стало відомо, що Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього міського голову Києва Леоніда Черновецького. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в переліку розшукуваних осіб з’явився екс-мер Києва Леонід Черновецький. У повідомленні було вказано, що СБУ розшукує Черновецького як особу, що ховається від органів прокуратури. Датою його зникнення назвали 24 липня 2017 року.

14 липня в Генеральній прокуратурі заявили, що Черновецькому повідомили про підозру в зловживанні владою або службовим становищем. За версією слідства, у результаті дій Черновецького, що виявилися «у незаконному вилученні, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві, заниженні орендної плати за землю, як наслідок – знищення об’єкта археологічної спадщини, територіальній громаді Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 мільйонів гривень».

Пізніше речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького.

Колишній мер Києва, який наразі живе у Грузії, заявив, що не переховується від українського слідства. Черновецький також заявив, що оголошена йому ГПУ підозра є помстою генерального прокурора Юрія Луценка. За його словами, на час ухвалення рішень, у незаконності яких його підозрюють, у нього не було відповідних повноважень.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що прокуратура активно розслідує «земельні оборудки» часів мера Києва Леоніда Черновецького.

З 2006 по 2012 рік Черновецький був Київським міським головою.