До окупованого Донецька проїхали вантажівки Червоного Хреста з гуманітарною допомогою – ДПСУ

На контрольному пункті в’їзду та виїзду «Новотроїцьке» правоохоронці оформили та пропустили на виїзд до тимчасово неконтрольованої території Донбасу 9 автомобілів з гуманітарним вантажем від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це 14 вересня повідомляє Державна прикордонна служба України.

За даними правозахисників, вантаж містив будівельні матеріали, продуктові набори загальною вагою 170 тонн. «Вантаж прямував до Донецька», – уточнили в прикордонному відомстві.

За даними Плану гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленого ООН і українським урядом, близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України.