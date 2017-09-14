Росія: у Москві і Петербурзі знову евакуюють людей після дзвінків про мінування

Низка дзвінків, під час яких невідомі заявили про закладення вибухівки, 14 вересня призвела до масових евакуацій людей у російських Москві і Санкт-Петербурзі.

У поліції столиці Росії заявили, що понад дев’ять тисяч людей евакуювали з вісьмох шкіл.

Сотні людей були також евакуйовані із кількох торгових центрів у Санкт-Петербурзі.

Анонімні дзвінки із заявами про нібито закладені вибухові пристрої на вокзалах, в торгових центрах і навчальних закладах надходять до правоохоронних органів Росії від 10 вересня. За цей час евакуювали понад сто тисяч людей у десятках регіонів Росії. Жодне з повідомлень про мінування поки що не підтвердилося.

За повідомленнями, телефонні дзвінки надходять через інтернет, щоб було важче відстежити, звідки вони походять. Принаймні в декількох випадках уже заявляли, що ці дзвінки надійшли з-за кордону. І вже почали лунати неофіційні звинувачення, що попередження походили з України.

Останніми місяцями в Україні теж були хвилі повідомлень про мінування, найбільше в Києві; жодне з них теж не підтвердилося, але спричиняло закриття об’єктів і евакуації людей, хоча у значно менших масштабах, ніж нині в Росії. Тоді в Україні теж висловлювали припущення, що джерелом принаймні частини таких дзвінків була Росія.