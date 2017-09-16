Росія закликатиме США дотримуватися ядерної угоди з Іраном – Небензя

Росія закликатиме США дотримуватися ядерної угоди з Іраном під час зустрічі підписантів цього документа, яка відбудеться на полях сесії Генеральної асамблеї ООН наступного тижня. Про це повідомив представник Москви в ООН Василь Небензя.

«Це не лише наш посил, але посил інших учасників», – сказав Небензя 15 вересня у Нью-Йорку.

Зустріч підписантів ядерної угоди – Ірану, США, Росії, Китаю, Франції, Німеччини і Великої Британії – очікується 20 вересня.

Дотепер МАГАТЕ щоразу підтверджувало виконання Тегераном умов ядерної угоди шести з провідних держав світу з Іраном, за якою Тегеран пішов на значні обмеження своєї ядерної програми, що мали б унеможливити створення ним ядерної зброї, а світова спільнота стала знімати накладені через цю програму санкції.

Але у США ці підтвердження ставлять під сумнів, і адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість посилити тиск на Іран.

За чинним законодавством США, Вашингтон має кожні 90 днів засвідчувати Конгресові виконання Іраном умов угоди, що дає можливість на такий самий термін продовжити зняття санкцій.

Від часу, як Трамп став президентом США, відбулося вже два такі засвідчення, і Вашингтон обидва рази не став стверджувати про порушення угоди. Але нещодавно Трамп заявив, що наступного разу не думає підтвердити виконання угоди Іраном. Термін для наступного засвідчення збігає в середині жовтня.

Дональд Трамп у перебігу передвиборної кампанії не раз обіцяв «знищити» як вкрай невигідну, на його думку, для Вашингтона ядерну угоду, називаючи її «катастрофічною» і «найгіршою угодою з будь-коли укладених». На президентській посаді він, однак, не став відразу виводити США з цієї угоди. Але вже в серпні він знову заявив, що, на його думку, Тегеран не дотримується «духу» цієї «жахливої», за його словами, угоди.

Трамп також уже за час президентства кілька разів розширив санкції США проти Ірану через ракетну програму Тегерана, хоча вона зараз не заборонена для Ірану світовою спільнотою.