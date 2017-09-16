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16 Вересень 2017, Київ 15:03
Новини | Міжнародні

Сотні людей «застрягли» на кордоні між Афганістаном і Пакистаном

Пункт пропуску «Токхам», березень 2017 року

Сотні людей «застрягли» на кордоні між Афганістаном і Пакистаном після того, як пакистанська сторона закрила пункт пропуску «Токхам» через напад.

Представники сил безпеки обох країн провели 16 вересня зустріч для обговорення обставин нападу і покращення безпекової ситуації по обидва боки перетину.

Вісім солдатів і одна дитина були поранені з пакистанського боку під час вчорашнього нападу, під час якого чоловік підірвав гранату. Ще семеро людей отримали поранення з афганського боку.

Відповідальності за напад ніхто не взяв.

Представники сил безпеки Пакистану повідомили Радіо Свобода, що безпекова ситуаці під контролем по обидва боки кордону. За їхньою інформацією, прикордонники чекають дозволу на відкриття пункту пропуску.

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