Порошенко вів в дію рішення РНБО щодо видатків на нацбезпеку і оборону у 2018 році

Президент України Петро Порошенко вів в дію рішення РНБО щодо видатків на нацбезпеку і оборону України у 2018 році.‎

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, у цьому рішенні РНБО доручила Кабміну у законопроекті «Про держбюджет-‎‎2018» виділити на сектор безпеки і оборони країни не менше 5% від ВВП.‎

«При цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України передбачити в ‎обсязі не менше 165 372,3 мільйона гривень», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до рішення РНБО, з цих коштів Міноборони пропонують виділити майже 82 мільярди гривень, Нацгвардії – майже 11 мільярдів гривень, Нацполіції – понад 24, Держприкордонній службі понад 9, а СБУ ‎– понад 7 мільярдів гривень.

15 вересня Кабмін подав до Верховної Ради законопроект про держбюджет на 2018 рік. Як повідомляв прем’єр-міністр Володимир Гройсман, видатки на оборону у 2018 році заплановані на рівні 164,9 мільярда гривень.