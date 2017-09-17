У Дніпрі відбувається фестиваль народного мистецтва «Музей: Етно Fest»

У Дніпрі в неділю просто неба проводять всеукраїнський фестиваль народного мистецтва «Музей: Етно Fest». Його організатором виступив Національний історичний музей імені Яворницького.

За словами організаторів, «Музей: Етно Fest» – традиційне музейне етнографічне свято, що упродовж 28 років проходило під назвою «Чисті джерела».

Цього року фестиваль, який змінив назву й концепцію, вперше проводять на незвичній фінансовій основі – так званого спільнокошту (краудфандингу). Ще влітку музейники оголосили збір коштів. Кожному, хто робив грошову пожертву, навіть невелику, у 50, 100 чи більше гривень, дарували квитки до музею, каталоги-путівники, гончарні вироби, створені у майстерні музею тощо. Зібрані кошти витратили на рекламну кампанію, залучення творчих колективів, призи.

На площі біля музею представлені виставки виробів народних майстрів з різних куточків – гончарів, вишивальниць, писанкарок, майстрів з петриківського розпису, лозоплетіння, створення народної іграшки тощо. Вони не тільки презентують свої твори, а й діляться секретами їхнього виготовлення на майстер-класах.

Уперше цього року на заході з’явилась нова локація – експозиція музею. У чотирьох залах музею діють ексклюзивні майданчики для фотосесій, де можна приміряти національний костюм, сфотографуватися з унікальними експонатами з колекції музею та послухати розповіді науковців.

У фестивалі беруть участь співочі та танцювальні народні колективи, школа козацького гарту, школа традиційного козацького бойового мистецтва, а також молодіжні колективи, що грають інді- та фольк-рок.

Серед гостей також – майстри історичної реконструкції, які представляють відтворені ними історичні костюми різних країн та епох та запрошують на рольове фехтування.