Один військовий поранений минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі – штаб

Минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків один український військовослужбовець зазнав поранень. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, всього бойовики здійснили 31 обстріл позицій ЗСУ.

«Вже традиційно гаряче ввечері і вночі було в районі Авдіївської промзони. Тут з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали наші опорні пункти. З цієї ж зброї ворог двічі бив по українських захисниках на шахті Бутівка. На луганському напрямку вперше від початку перемир’я противник застосовував артилерію», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними штабу, обстріли бойовиків тривали, зокрема, поблизу Новотошківського, Кримського, Причепилівки, Гнутова, Водяного.

У відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 14 разів відкривали вогонь, додали у штабі.

Станом на 6:30 понеділка на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.