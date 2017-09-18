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18 Вересень 2017, Київ 16:41
Новини | Міжнародні

У Росії триває евакуація людей через анонімні повідомлення про бомби

Евакуація відвідувачів торгового центру в Санкт-Петербурзі, Росія, 14 вересня 2017 року

Влада Росії заявляє, що повідомлення про замінування, які продовжують надходити 18 вересня, призводять до евакуації сотень людей зі шкіл, торгових центрів, залізничних вокзалів й інших будівель.

Влада Москви повідомила, що близько 600 людей вивели з восьми адміністративних будівель у російській столиці, крім того людей евакуювали і з однієї приватної компанії.

У столиці регіону Удмуртії, Іжевську, евакуювали людей із двох торгових центрів і готелю після надходження повідомлення про закладення бомби.

У Чебоксарах, столиці Чувашії, загалом евакуювали людей із 12 будівель.

Анонімні повідомлення про загрозу вибухів на вокзалах, в торгових центрах і навчальних закладах надходять до правоохоронних органів Росії з 10 вересня. За цей час евакуювали більше ніж 100 тисяч людей у десятках регіонів Росії. Жодне з повідомлень про мінування поки що не підтвердилося.

У Кремлі масові дзвінки із повідомленнями про мінування назвали «телефонним тероризмом».

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