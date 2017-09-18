У Росії триває евакуація людей через анонімні повідомлення про бомби

Влада Росії заявляє, що повідомлення про замінування, які продовжують надходити 18 вересня, призводять до евакуації сотень людей зі шкіл, торгових центрів, залізничних вокзалів й інших будівель.

Влада Москви повідомила, що близько 600 людей вивели з восьми адміністративних будівель у російській столиці, крім того людей евакуювали і з однієї приватної компанії.

У столиці регіону Удмуртії, Іжевську, евакуювали людей із двох торгових центрів і готелю після надходження повідомлення про закладення бомби.

У Чебоксарах, столиці Чувашії, загалом евакуювали людей із 12 будівель.

Анонімні повідомлення про загрозу вибухів на вокзалах, в торгових центрах і навчальних закладах надходять до правоохоронних органів Росії з 10 вересня. За цей час евакуювали більше ніж 100 тисяч людей у десятках регіонів Росії. Жодне з повідомлень про мінування поки що не підтвердилося.

У Кремлі масові дзвінки із повідомленнями про мінування назвали «телефонним тероризмом».