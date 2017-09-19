ДСНС: у Херсоні на місці пожежі знайшли тіло третьої загиблої дитини

У Херсоні на місці пожежі, яка сталася у двоповерховому житловому будинку вранці 19 вересня, виявили тіло третьої загиблої дитини, повідомляє прес-служба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

За даними рятувальників, всього у пожежі загинули чотири людини: 25-річна жінка і троє її дітей.

«Пожежу було локалізовано о 07:00. І на той момент пожежники виявили тіла матері і двох її діток. Тіло 5-річної донечки вогнеборці знайшли на балконі о 12:40 у ході розбору конструкцій будинку», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок пожежітакож отримав опіки чоловік загиблої жінки і травмувалися одна із мешканок багатоквартирного будинку і рятувальник під час евакуації людей з другого поверху.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. У Херсоні через загибель жінки і дітей оголосили дводенну жалобу.

16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія», внаслідок пожежі загинули троє дітей і двоє потрапили до лікарні.