Єврокомісія запропонувала заходи для посилення боротьби з кіберзлочинністю

Європейська комісія повідомила, що запропонувала низку заходів для посилення боротьби Європейського союзу з «різким зростанням кіберзлочинної діяльності».

Як мовиться в повідомленні, Єврокомісія пропонує створити нове Європейське агентство кібербезпеки на базі вже наявного Європейського агентства кібернетичної безпеки.

У новому агентстві мало б бути більше працівників, ніж у старого, і воно мало б отримати постійний мандат на допомогу країнам-членам ЄС у протистоянні кібератакам.

Також нове агентство мало б організовувати щорічні загальноєвропейські навчання з кібербезпеки і забезпечувати обмін інформацією спецслужб у цій галузі, мовиться у пропозиції.

«Кібератаки стають частішими, винахідливішими і загальносвітовими. Європа повинна бути здатна відповідати на них 24 години на добу, 7 днів на тиждень у всіх країнах», – сказав, представляючи пропозицію, єврокомісар із питань спільного цифрового ринку ЄС Андрус Ансіп.

За даними ЄС, протягом минулого року в Євросоюзі ставалося пересічно понад 4 тисячі кібератак із вимогами викупу за день, і 80 відсотків європейських компаній зазнали принаймні одного інциденту з кібербезпекою.

Ініціативу оголосили після низки кібернападів, що охопили раніше цього року значну частину світу і вражали багатонаціональні компанії, порти, лікарні, комунальні заклади тощо.

Крім того, про кібервтручання у президентські вибори у США минулого року з боку Росії заявили всі американські спецслужби, хоча Москва це заперечила. Також існують побоювання, що Росія може так само втрутитися в майбутні парламентські вибори в Німеччині пізніше цього місяця.