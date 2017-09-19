Апеляційний суд дозволив затримати Кірєєва з метою його приводу

Апеляційний суд Києва надав дозвіл на затримання колишнього судді Печерського райсуду Родіона Кірєєва з метою його приводу.

Як повідомляє прес-служба апеляційної інстанції, колегія суддів задовольнила скаргу прокуратури і скасувала рішення Деснянського райсуду.

5 липня Деснянський районний суд Києва від відмовив у задоволенні клопотання слідчого Генрокуратури про надання дозволу на затримання підозрюваного Кірєєва з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Родіон Кірєєв відомий тим, що виніс вирок у «газовій» справі щодо колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

З квітня 2014 року генпрокуратура розслідує кримінальне провадження, відкрите щодо Родіона Кірєєва. За даними відомства, суддя він «виніс завідомо неправосудну постанову про зміну підсудній Тимошенко запобіжного заходу із підписки про невиїзд на взяття під варту».

У 2015 році Верховна Рада дозволила затримання та арешт Родіона Кірєєва.

У січні 2016 року президент України Петро Порошенко за поданням Вищої ради юстиції звільнив суддю Печерського районного суду міста Києва Родіона Кірєєва. У ВРЮ тоді дійшли висновку, що Кірєєв під час розгляду справи щодо Тимошенко «безпідставно змінив підсудній запобіжний захід з підписки про невиїзд на тримання під вартою, чим допустив свавільне та незаконне позбавлення її свободи, це слугувало підставою для винесення Європейським судом рішення проти України, що зашкодило авторитету судової влади і України».