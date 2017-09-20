На сесію міськради Харкова не пустили антикорупційних активістів

Близько двадцяти активістів і кілька депутатів Харківської міської ради не змогли потрапити до будівлі харківської мерії на засідання 20 вересня.

Як повідомив кореспонденту Радіо Свобода член правління громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін, двері зачинили після того, як до будівлі зайшла частина депутатів і чиновників. Після цього працівники муніципальної охорони в приміщення людей не пропускали. Не вдалося людям потрапити в будівлю і через бічний вхід, який перегородили силовики.

За словами одного з активістів Дмитра Дробота, їхня акція була присвячена вільному доступу до будівлі мерії.

«Як член територіальної громади я маю право безперешкодно зайти до сесійної зали і спостерігати за ухваленням рішень. Але ситуація абсолютно безглузда, оскільки наші хлопці пишуть заяви на вхід в міськраду до того, коли мер приймає рішення про скликання сесії. А їм відповідають, що місць вже немає. Тобто сесію ще не скликали, але місць вже немає. Я вважаю, що це спроба з боку влади бути безконтрольними. Вони бояться нашої присутності», – прокоментував ситуацію Радіо Свобода Дмитро Дробот.

Мер Харкова Геннадій Кернес відмову у допуску на засідання пояснив нестачею вільних місць у приміщенні.

«Харківська міська рада також має певне місце для роботи і для проведення сесій. І цей зал з певною кількістю місць розташований на третьому поверсі будівлі мерії. І ці місця сьогодні були зайняті тими, хто заздалегідь подав заявки», – відреагував на ініціативу активістів Кернес на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Акція біля мерії пройшла без сутичок. Весь час біля будівлі чергувала поліція і бійці Нацгвардії. Вхідні двері будівлі мерії відчинили після того, як завершилося засідання міськради.

Ця акція не є першою, коли активісти хочуть потрапити на засідання міськради у Харкові. У червні 2017 року конфлікт біля дверей мерії супроводжувався словесною перепалкою та штовханиною між активістами і охоронцями.

18 вересня двоє невідомих напали на активіста громадської організації «Харківський антикорупційний центр» Євгена Лісічкіна біля його будинку. 30 серпня також невідомі побили голову громадської цієї організації Дмитра Булаха. Активісти вважають, що напади пов’язані з їхньою антикорупційною діяльністю.