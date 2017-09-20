КМДА: до суботи включно в Києві буде дощова погода

У Києві до суботи, 23 вересня буде дощова погода, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Завтра, 21 вересня, в Києві хмарно з проясненнями, гроза, короткочасний дощ (вдень місцями невеликий),температура вночі 14-16, удень 26-28 градусів тепла», – йдеться в повідомляється.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 22 вересня, і в суботу, 23 вересня, у Києві хмарно з проясненнями, часом дощі, грози, температура вдень 22 вересня 23-25 градусів, а 23 вересня 18-20 градусів тепла.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, завтра, 21 вересня, в західних областях України буде холодна і дощова погода, в більшості центральних областей очікується тепла погода, а у північних потепліє до 23-28 градусів тепла. У Києві завтра, 21 вересня, очікуються 26-28 градусів тепла.