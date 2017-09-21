Прокуратура: суд оштрафував російську авіакомпанію через польоти до Криму

Господарський суд Київської області оштрафував на 10 мільйонів гривень російську авіакомпанію, яка здійснює щоденні польоти до анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму, яка працює при ГПУ.

«Авіакомпанія-порушник не платила гроші за отримані аеронавігаційні послуги в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, а також польотної інформації в межах Сімферопольського району», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі при цьому не уточнили, про яку саме компанію йдеться.

За даними відомства, Арбітражним судом міста Москви виконано доручення українського суду і вручено відповідачу копію ухвали про початок судового процесу та позовну заяву прокурора.

«Належне повідомлення авіакомпанії-порушника про вимоги прокуратури автономії надає українській стороні можливість запуску механізму стягнення зазначених коштів з боржника на території Російської Федерації», – заявив прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

Російські авіакомпанії систематично порушують українське законодавство, здійснюючи рейси через закритий повітряний простір над Кримом. Згідно з відкритими джерелами, на анексуваний півострів, зокрема, літають рейси компанії «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

Після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були закриті рішенням уряду України. Будь-які польоти туди і назад є порушенням законів України та міжнародних правил, і тому авіакомпанії можуть зазнати міжнародних санкцій з боку України і Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

На сьогодні авіапольоти до Криму здійснюють лише російські авіакомпанії.