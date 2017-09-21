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21 Вересень 2017, Київ 15:20
Новини | Події

Прокуратура: суд оштрафував російську авіакомпанію через польоти до Криму

Ілюстративне фото

Господарський суд Київської області оштрафував на 10 мільйонів гривень російську авіакомпанію, яка здійснює щоденні польоти до анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму, яка працює при ГПУ.

«Авіакомпанія-порушник не платила гроші за отримані аеронавігаційні послуги в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, а також польотної інформації в межах Сімферопольського району», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі при цьому не уточнили, про яку саме компанію йдеться.

За даними відомства, Арбітражним судом міста Москви виконано доручення українського суду і вручено відповідачу копію ухвали про початок судового процесу та позовну заяву прокурора.

«Належне повідомлення авіакомпанії-порушника про вимоги прокуратури автономії надає українській стороні можливість запуску механізму стягнення зазначених коштів з боржника на території Російської Федерації», – заявив прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

Російські авіакомпанії систематично порушують українське законодавство, здійснюючи рейси через закритий повітряний простір над Кримом. Згідно з відкритими джерелами, на анексуваний півострів, зокрема, літають рейси компанії «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

Після анексії півострова Росією в березні 2014 року кримські аеропорти були закриті рішенням уряду України. Будь-які польоти туди і назад є порушенням законів України та міжнародних правил, і тому авіакомпанії можуть зазнати міжнародних санкцій з боку України і Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

На сьогодні авіапольоти до Криму здійснюють лише російські авіакомпанії.

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