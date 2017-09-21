Київрада створила муніципальну охорону

Київська міська рада створила комунальне підприємство «Муніципальна охорона». Відповідне Рішення підтримав 61 депутат.

Як повідомляє прес-служба Київради, комунальне підприємство «Муніципальна охорона» забезпечуватиме належну охорону комунального майна територіальної громади Києва і надаватиме послуги охорони іншим суб'єктам господарювання.

У Київраді уточнюють, що на сьогодні послуги з охорони об’єктів комунальної власності здійснюються суб'єктами господарювання державної та приватної власності, договори з якими укладаються на конкурсних засадах.

«Важливим аспектом є залучення до роботи в підприємстві учасників бойових дій на Сході України, що стане гарним методом адаптації та соціального захисту ветеранів АТО. Наголошую: це не муніципальна варта, не поліція…Місто зараз платить у рік за охорону комунального майна майже 300 мільйонів гривень! Це КП допоможе в рази зменшити витрати», – сказав мер Києва Віталій Кличко.

У Київраді зазначають, що фінансове забезпечення КП «Муніципальна охорона» становить 2,5 мільйони гривень – це оборотні кошти на 3 місяці, щоб підприємство мало можливість розпочати роботу, далі підприємство самостійно нарощуватиме економічні показники.