СБУ хоче допитати Медведчука у справі про незаконний перетин кордону екс-чиновниками

Служба безпеки України має намір допитати лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука на допит. Про це сьогодні журналістам повідомив керівник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

«Звичайно, ми захочемо заслухати пана Медведчука. Користуючись нагодою, через засоби масової інформації запрошую його до нас. Ми його вже запрошували, але він поки не з'явився», – заявив Остафійчук.

Він повідомив, що сьогодні у СБУ як свідка допитали екс-главу відомства Валентина Наливайченка за фактами незаконного перетину кордону екс-чиновниками протягом 2014-2015 років.

При цьому Остафійчук додав, що СБУ запропонувала Наливайченку також бути допитаним за допомогою поліграфа, проте «він поки що відмовився».

Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження щодо фактів сприяння співробітниками правоохоронних органів, у тому числі і СБУ, колишнім високопосадовцям і керівникам правоохоронних органів у незаконних перетинах державного кордону України протягом 2014 – 2015 років.

За даними СБУ, у 2014-2015 роках співробітники спецслужби організували незаконний перетин державного кордону одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером організації «Український вибір» Медведчуком здійснив декілька вильотів до Росії без проходження прикордонного і митного контролю.