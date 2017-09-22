Генпрокурор підписав нову підозру депутату Ради Довгому – Сарган

Генеральний прокурор України Юрій Луценко перед початком службового відрядження до зони АТО підписав повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Олесю Довгому. Це Радіо Свобода підтвердила 22 вересня речниця Луценка Лариса Сарган.

Сарган уточнила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура оновила матеріали провадження, і генпрокурор це підписав. За словами речниці, наступні дії в цій справі, зокрема, подання до Верховної Ради, будуть після повернення Луценка з відрядження.

«Тижні два назад я направив генпрокурору для погодження підозру по Олесю Довгому. Чекаю на погодження і на продовження слідчих дій, це справа прокуратури міста Києва, вони в групі нашій», – сказав 21 вересня в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» керівник САП Назар Холодницький.

Верховна Рада України 11 липня вже давала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

Подання на засіданні парламенту представляв генпрокурор Юрій Луценко. Олесь Довгий під час виступу у Верховній Раді назвав звинувачення на свою адресу неправдивими, і закликав депутатів підтримати «нікчемне подання» ГПУ. За кілька днів до голосування 11 липня регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури щодо Довгого.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007–2009 роках.