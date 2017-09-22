Синоптики попереджають про сильний вітер у Києві 22-23 вересня

Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 метрів за секунду, яких очікують у Києві з обіду 22 вересня і до ранку 23-го.

У зв’язку з цим влада Києва закликає жителів міста дотримуватися правил безпеки, зокрема щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті, уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автомобілі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби.

Напередодні Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що 21 вересня в Києві зафіксували черговий температурний рекорд: стовпчик термометра піднявся до +28,3°С, що на 0,3°С вище за попереднє історичне значення для цієї дати, зафіксоване 1932 року.