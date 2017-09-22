ЗСУ: через пожежу на військових складах загрози життю військовим і місцевим жителям немає

У Збройних силах України заявляють, що внаслідок пожежі на військових складах біля села Малоянисоль загрози життю військовим і місцевим жителям немає.

«Загрози життю місцевих жителів та військовослужбовців немає, завершуються заходи з локалізації наслідків пожежі», – йдеться в повідомленні оперативного командування «Південь».

За фактом пожежі проводиться службове розслідування, на даний час деталі події уточнюються.

У поліції Донецької області повідомили, що біля села Малоянісоль на складах боєприпасів пролунали вибухи, даних про жертв і постраждалих немає, триває евакуація персоналу військової частини. За даними Міноборони, біля села Малояніиоль під час пожежі на полях сталося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.