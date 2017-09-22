Поліція: вибухи на військових складах на Донеччині припинилися, евакуювали 30 людей

Вибухи на військових складах біля села Малоянисоль на Донеччині станом на 18:20 припинилися.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, у зв’язку з тим, що склади боєприпасів розташовані неподалік житлового сектору, організували евакуацію мешканців навколишніх будинків, евакуювали 30 людей.

Сьогодні близько 16:20 біля села Малоянисоль на складах боєприпасів пролунали вибухи, даних про жертв і постраждалих немає, триває евакуація персоналу військової частини. За даними Міноборони, біля села Малояніиоль під час пожежі на полях сталося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.