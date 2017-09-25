На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир’я, а Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь.

Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти вдавалися до обстрілів на всіх напрямках, проте не застосовували мінометів та іншого важкого озброєння.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території, в угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.