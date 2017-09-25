У Харкові підірвав себе гранатою колишній боєць – поліція

23-річний чоловік, який у 2016 році повернувся із зони АТО, вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою. Про це 25 вересня повідомила поліція Харківської області.

«Інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції 24 вересня о 20:30. Мешканці 16-поверхового будинку на вулиці Мохначанській, 83, почули вибух та негайно зателефонували за номером 101. У під'їзді будинку між 7 та 8 поверхом на пожежних сходах було виявлено тіло чоловіка. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1», – ідеться в повідомленні.

Кримінальне провадження порушене за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».