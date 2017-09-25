Довгому вручили оновлене повідомлення про підозру – прокуратура

Депутату Верховної Ради України Олесю Довгому вручили оновлене повідомлення про підозру. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Олесю Довгому в п’ятницю вручено оновлену підозру», – зазначили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що Довгого підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним обов'язків секретаря Київської міської ради.

22 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру Олесю Довгому.

Верховна Рада України 11 липня вже давала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата із групи «Воля народу», екс-секретаря Київської міськради Олеся Довгого.

Подання на засіданні парламенту представляв генпрокурор Юрій Луценко. Олесь Довгий під час виступу у Верховній Раді назвав звинувачення на свою адресу неправдивими, і закликав депутатів підтримати «нікчемне подання» ГПУ. За кілька днів до голосування 11 липня регламентний комітет Верховної Ради визнав недостатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури щодо Довгого.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара». Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що це подання стосується кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007–2009 роках.